Montevago, bomber e amuleto del Grifo . Con i suoi sei gol, quattro vittorie e un pari

Il Perugia ha ritrovato il suo bomber: Daniele Montevago, capocannoniere biancorosso, decisivo per le sorti del Grifo, quasi un amuleto per la squadra di Formisano. Le due cose probabilmente vanno di pari passo: ogni volta che l’attaccante è andato in gol i biancorossi non hanno perso, con i suoi sei gol tra Coppa Italia e campionato, il Perugia ha conquistato quattro vittorie e un pareggio. Doppio successo nella competizione che ha preso il via ad agosto, con Latina e Pineto (un gol per sfida), un pareggio in rimonta sul campo della Pianese, successo con la Spal e sabato sul campo dell’Ascoli. Nel mezzo la lunga assenza per infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro partite.

Il rientro dell’attaccante della Sampdoria e quello di Alessandro Seghetti costituiscono una bella boccata d’ossigeno per i biancorossi che adesso possono contare anche sul ritorno in campo, dopo il lungo infortunio, di Sylla. Un trio che potrà dare alla squadra di Formisano quella pericolosità in attacco di cui è stata a lungo carente. L’ex attaccante della Sampdoria ha solo bisogno di essere servito, anche in occasione del match con l’Entella, nell’ultimo suggerimento che ha ricevuto, ha trovato la porta e in quel caso il portiere. Segnali da Sylla: sette le partite saltate dall’attaccante che ha bruciato le tappe del recupero per tornare a disposizione e nel finale di partita con l’Ascoli ha fatto vedere a tutti quanto può pesare la sua presenza strutturata, soprattutto quando il Perugia è in vantaggio in una partita in campo esterno. Ad Alessandro Seghetti pesa e non poco non aver ancora messo un timbro in questa stagione, ma contro l’Ascoli il suo assist a Montevago vale quanto una rete. Il Perugia, con il suo attacco al gran completo, adesso può solo vedere il futuro più roseo.

