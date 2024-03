Occhio al ’giallo’: quattro biancorossi sono a rischio stop

"Occhio al giallo" per quattro biancorossi. Dopo il cartellino rimediato a Chiavari, il quarto stagionale, il centrocampista del Perugia, Torrasi, è entrato in di diffida e dunque, alla prossima ammonizione, scatterà la squalifica. Si allunga la lista dei calciatori in bilico che salteranno al prossimo cartellino giallo. In casa biancorossa tra i giocatori a rischio stop ci sono anche il portiere Adamonis, l’esterno sinistro Cancellieri e l’attaccante Matos. Ci sarà da fare grande attenzione alla luce di un mese, questo di marzo, carico di appuntamenti fondamentali per la stagione del Grifo.