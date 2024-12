Oggi la ripresa. Da valutare le condizioni di Seghetti e Angella

PERUGIA - Ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio in casa biancorossa dopo i sei giorni di riposo voluti da Lamberto Zauli per le feste di Natale. Il Grifo tornerà in campo domenica all’ora di pranzo, alle 12,30, in casa della Spal. Da valutare le condizioni di Alessandro Seghetti che, dopo soli 3 minuti dal suo ingresso in campo, è dovuto uscire nell’ultima sfida contro la Pianese dell’ex Formisano. Va verificata anche la disponibilità di Gabriele Angella, che deve recuperare dal problema muscolare. Il ritorno del capitano, numeri alla mano, sarebbe fondamentale in un reparto difensivo che, nelle ultime uscite, ha palesato tutte le sue lacune. Attesi in gruppo Cristian Dell’Orco e Andrea Cisco. Altri due innesti fondamentali per far crescere, e non poco, la qualità della rosa. Sarà il primo allenamento per il neo acquisto, il classe ‘96 Davide Riccardi, prelevato dal Novara e subito a disposizione di Zauli per la sfida contro la Spal.