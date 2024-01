Perugia, Dell’Orco è tornato. Sul centrale gli occhi di tre club di B

Cristian Dell’Orco è tornato. E con il suo rientro il Perugia ne ha giovato. Ma si sono di conseguenza accesi anche i riflettori della serie B. Il difensore centrale biancorosso è infatti appetito da club di categoria superiore che a metà campionato si sono resi conto di aver bisogno di un rinforzo pesante nel pacchetto arretrato. In estate il giocatore non era finito nel mirino della B perché reduce da un infortunio importante che lo ha costretto ad un lungo recupero fino a ridosso del campionato. Ora ad affacciarsi con sondaggi, più con l’entourage del calciatore (legato al Grifo fino al 2025) che con la società, sono squadre che conoscono il suo valore. Pare infatti che a bussare alla porta del calciatore, secondo tuttomercatoweb.com, sarebbero state l’Ascoli di Castori e Giannitti (in bianconero ha già militato nella stagione 2014/2015), lo Spezia di Luca D’Angelo che lo voleva anche quando era allenatore del Pisa e il Brescia di Renzo Castagnini. Al Perugia sondaggi forse sono arrivati, ma non sono arrivate offerte. Il giocatore non è ovviamente in uscita, ma potrebbero avere un peso anche le decisioni del calciatore. Non solo Dell’Orco, il Perugia può contare su due esterni sinistri di spessore, come Cancellieri e Bozzolan, entrambi Under. Una rarità, visto che nel ruolo non ci sono molte soluzioni valide. E infatti pare che il Bari abbia messo gli occhi addosso ai due giocatori. Ma anche in questo caso al Perugia non sono arrivate offerte da parte dei galletti. Sempre in uscita, il portiere Furlan, alla fine, ha deciso di non accettare l’offerta del Foggia. Il passaggio pareva essere imminente. Il club biancorosso, in entrata, tiene nel cassetto l’idea di un altro attaccante, mentre altre valutazioni saranno fatte solo se dovessero esserci delle uscite.