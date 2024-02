Perugia, Edoardo Iannoni suona la carica: "Posso dare di più per crescere ancora"

"Si può dare di più", cantavano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. E nella settimana del Festival, quel brano che vinse Sanremo nel 1987 si può benissimo associare a Edoardo Iannoni, uno dei punti di forza di questo Grifo. Il centrocampista romano, 23 anni ad aprile, è arrivato a luglio 2022 in prestito dalla Salernitana ma la sua esperienza al Perugia non è stata ancora come avrebbe desiderato. L’anno scorso l’amara retrocessione in serie C con Fabrizio Castori alla guida, quest’anno un campionato ad inseguire la capolista Cesena. Ma il giovane talento biancorosso ha mostrato una bella crescita in questa stagione che lo ha visto attore protagonista con 20 presenze, un assist e due gol (quello della vittoria sulla Spal e contro la Vis Pesaro nel match casalingo terminato 2-2). Lui - che ha scelto di restare nonostante le pressioni della Salernitana - ora non si accontenta: "Devo migliorare negli ultimi venti metri", è la sua nota dolente. "Ho tante qualità inespresse ancora da far vedere, in campo metto sempre il 100%, però sento che posso ancora dare molto alla squadra e a me stesso per continuare a crescere - ha raccontato lunedì sera nella trasmissione Fuori Campo su Umbria TV, condotta da Riccardo Marioni - Negli ultimi venti metri sbaglio ancora troppo. Mi mancano quel guizzo e quella qualità che porta a fare gol e che fa la differenza. Credo di poter giocare in tutte le posizioni del centrocampo, sia a 4 che a 3. Ma se devo scegliere il mio ruolo penso di essere una mezzala a tutti gli effetti". Venerdì sera il Grifo è di scena in trasferta contro il Sestri Levante. La squadra di Alessandro Formisano va a caccia del sesto risultato utile di fila. Proprio Iannoni suona la carica e serve un assist al tecnico: "È molto determinato, ha un’idea di gioco precisa, è preparatissimo. La cosa che mi ha colpito di più è che dopo l’allenamento si ferma sempre con noi, parliamo, come un amico. È cosi che si fa gruppo".