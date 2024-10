Perugia, estro e tecnica. Ricci sale in cattedra : "Sono partito bene e voglio continuare così»

Due gol e un assist: in otto gare ha eguagliato i numeri dello scorso campionato. Federico Ricci ha cambiato passo. L’esterno-trequartista biancorosso manda segnali partita dopo partita. Che questa sarebbe stata una stagione differente rispetto a quella passata lo si era capito subito, in estate.

Già dalle prime uscite Ricci ha dimostrato di non aver dimenticato tutto il suo bagaglio (50 presenze in serie A, oltre 160 in cadetteria), ma di averne conservato almeno un po’ per dare una mano alla squadra.

Contro la Lucchese ha costretto Sabbione al secondo fallo da cartellino e regalato così un uomo alla sua squadra. E poi ha messo l’accento sulla sua prestazione con il gol del 2-0 che ha chiuso, di fatto, la gara. Formisano ci si affida spesso, non sempre dall’inizio (cinque gare su otto da titolare, tre in corsa) sia per occupare la fascia che per suggerire la punta.

"Mi trovo bene sia sotto punta che a destra. Sulla trequarti sono a mio agio perché sono libero di muovermi. Mi metto a disposizione del mister, l’importante è stare in campo e dare continuità. Perchè la continuità è tutto per un giocatore. Credo di essere partito col piede giusto e voglio continuare così per dare una mano a questa piazza importantissima – ha dichiarato il giocatore biancorosso dopo la vittoria sulla Lucchese – . Abbiamo ampi margini di miglioramento e possiamo fare ancora meglio. Ma questa era una partita importantissima per indirizzare il nostro campionato".

Il risultato con la Lucchese è di buon auspicio per il futuro. "Era importantissimo vincere, lo volevamo a tutti costi e penso si sia visto fin dai primi minuti. Sono contento di avere dato una mano alla squadra. Sul gol è stato bravo prima Angella e poi Ciccio Lisi che mi ha fatto l’assist". Il recupero di Seghetti, per la prossima anche quello di Montevago: adesso il Perugia ha le sue armi per poter risalire la classifica.

"Abbiamo tante caratteristiche davanti – conclude Ricci – , la velocità di Seghetti, la struttura di Montevago, io a rifinire tra le linee. Poi ci sono tanti giovani interessanti. Abbiamo tante scelte poi sta al mister scegliere e noi dobbiamo farci trovare pronti".

Francesca Mencacci