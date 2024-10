Perugia, Federico Ricci suona la carica: "Conquistiamo palcoscenici più importanti"

"La mia storia calcistica è un po’ come quella del Perugia. Abbiamo conosciuto palcoscenici più importanti di quelli attuali e c’è tanta voglia di provare a ricalcarli". Federico Ricci suona la carica in casa biancorossa. Nove presenze, due gol e un assist per il fantasista romano dal quale tutti si aspettano un salto di qualità definitivo. Del resto, curriculum alla mano, con i suoi 30 anni e le sue 48 partite in serie A con le maglie di Roma, Genoa, Crotone e Sassuolo, Ricci può essere il fattore determinante in un Perugia che, dopo la vittoria di Ascoli, spera di aver ingranato la marcia giusta. "Finalmente stiamo recuperando giocatori importanti – ha dichiarato il fantasista ospite di Fuori Campo, su Umbria Tv – e l’assenza degli attaccanti è stato un aspetto chiave in questa prima parte di campionato". Un nome su tutti: Montevago, match winner ad Ascoli. Insieme a lui anche Seghetti, tornato a pieni giri dopo l’infortunio. Domenica, alle 12,30 al Curi, arriva il Milan Futuro. La formazione di Bonera è ultima in classifica insieme al Legnago che domenica ha battuto proprio i rossoneri, agganciandoli a quota 6. Due sconfitte nelle ultime due uscite ed una gara da recuperare sì, ma contro la capolista Pescara. "Noi – ha continuato Ricci – dobbiamo pensare a noi stessi. Quello che può farci fare la differenza è la grande voglia che hanno i nostri giovani. Ragazzi di 20 anni che vogliono avere un domani nel calcio". Fame è la parola chiave. Anche e soprattutto per Formisano. "Il mister è uno che vuole arrivare e lo si vede dal suo impegno". Menzione speciale poi, da parte di Ricci, per Torrasi. "Giocatore fortissimo secondo me, sono sicuro che si ritaglierà uno spazio importante da qui in avanti". E sulla difesa: "Lì dietro siamo messi non bene, benissimo. La rosa è forte, possiamo e dobbiamo stare nelle prime posizioni e vedrete che, ora finalmente siamo tutti, risaliremo la classifica". E Federico Ricci? "Io mi metto a disposizione del mister e della squadra. Voglio e devo fare di più. Ormai ho superato i guai fisici e voglio dare il mio contributo. A partire da domenica prossima".

Contro il Milan Futuro Ricci sarà titolare sulla trequarti insieme a Lisi e Seghetti a supporto di Montevago. Unico assente sicuro Cisco che sta lavorando per superare prima possibile l’infortunio muscolare rimediato contro l’Entella.