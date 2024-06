Perugia-futuro, è ancora botta e risposta. Santopadre replica ma niente esclusiva

Due giorni per studiare la pec inviata dal gruppo capitanato da Claudio Sciurpa e rispondere nei tempi richiesti: l’"ultimatum" scadeva ieri. Il presidente Santopadre ha risposto a quella che più di un’offerta di acquisto è una proposta indicativa, perché la cifra proposta oggi è subordinata alla "due diligence" attualmente in corso che farà piena chiarezza sulla situazione finanziaria del club.

Il gruppo avrebbe messo sul piatto circa 6,5 milioni di euro, comprensivi dei debiti dopo lo stralcio che dovrebbero essere intorno ai 2,2 milioni di euro.

Alla cifra di partenza andranno quindi sottratti i debiti post ristrutturazione del debito e quanto eventualmente emergerà dall’analisi in corso. La proposta quindi non è definitiva.

Il presidente Santopadre avrebbe risposto di essere in attesa di conoscere la cifra definitiva, quindi quella post due diligence. Nella pec ci sarebbe sempre la richiesta delle tre settimane di esclusività che non sarà presumibilmente concessa fino a quando l’importo non sarà definitivo.

Quindi non si tratta di una questione che si chiuderà a brevissimo. E molto dipenderà da quelle che saranno le condizioni finali. Nel caso in cui non dovessero emergere nuovi debiti, quindi solo i due milioni del post stralcio, l’offerta a Santopadre non è da sottovalutare, soprattutto se comprenderà anche la possibilità al presidente di mantenere per tre anni lo sponsor tecnico e anche la gestione dell’Academy pur con una percentuale da concordare con la nuova proprietà. Il Perugia, inoltre, chiede chiarezza sulla composizione della società che vorrà acquistare la società biancorossa. Partita aperta, che rischia di diventare anche logorante. Chissà, invece, come si muoverà la holding del Lussemburgo? Pare vogliano trattare e alzare la proposta iniziale, scartata subito dal presidente Santopadre.