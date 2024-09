Perugia-Gubbio, la prima di Faroni al Curi: "C’è l’entusiasmo che può fare la differenza"

"C’è entusiasmo, un’aria diversa. Abbiamo vissuto una settimana piena di curiosità, sono contento dell’atmosfera e dell’ambiente. La volontà di vincere c’è sempre stata, ora gli obiettivi si fortificano e subiscono un’accelerata". Alessandro Formisano adesso è l’allenatore del Perugia di Faroni. E il suo Grifo stasera contro il Gubbio ha una bella responsabilità: regalare a Javier Faroni la sua prima vittoria da presidente biancorosso nello stadio di casa. "Con il presidente e con tutti lavoriamo a stretto contatto nel quotidiano, e questo è un ottimo punto di partenza – raccontato Formisano – . Abbiamo impostato le linee guida per il lavoro, nella gestione precedente c’erano obiettivi chiari, quelli abbassare l’età media, creare patrimonio. Ora bisogna consolidare questa base e cercare di vincere. Il tempo che servirà per vincere ce lo dirà il campo. Le priorità sono quelle di mettere a posto le strutture e consolidare il settore giovanile". Sarà un nuovo inizio? "Non butto via quello che abbiamo fatto in questo primo mese e mezzo. Diciamo che è uno spartiacque, quando ci metteremo alla spalle questa emergenza verremo fuori con grande identità come abbiamo fatto nel primo mese. Sono 5 anni che sono qui, Perugia l’ho vissuta, ci vivo, conosco cosa può fare quando c’è entusiasmo. Il distacco che poi c’è stato l’ho sofferto. La squadra sa che i tifosi sono il nostro uomo in più. Dobbiamo essere sognatori uniti, io sto bene con questa squadra, stiamo bene insieme". A dover fare spazio al Perugia dovrebbe essere il Gubbio che però, da parte sua, vuol dare seguito all’avvio entusiasmante che ha portato sette punti nelle casse rossoblù. "Il Gubbio è una grande squadra, costruita partendo a fare spenti ma con ambizione. Sul mercato sono arrivati giocatori molto importanti: solidi, pratici, una squadra ambiziosa ma che ha legittimato le sue ambizioni. Dovremo stare attenti. Ma la stessa cosa deve fare il Gubbio che viene a casa nostra".