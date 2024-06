Perugia, Iannoni sempre più biancorosso. La Salernitana non punta a riprenderlo

La strada di Iannoni non si incontrerà con quella della Salernitana. Questione di momenti. Perché a Salerno il centrocampista è considerato un giocatore di grande prospettiva. Ma la Salernitana sta attraverso un momento di passaggio di consegne e Iannoni non è tra le priorità: oggi è l’ultimo giorno utile per esercitare il controriscatto e salvo colpi di scena, il club mollerà il centrocampista al Grifo. Il Perugia non ci ha pensato due volte e ha riscattato Edoardo Iannoni nel primo giorno utile. La Salernitana ha ancora per qualche ora la possibilità di poter fare valere la contropzione da 1.3 milioni di euro. La cifra sarebbe complessiva anche dei 400mila euro già versati dagli umbri. La situazione societaria e l’arrivo da pochi giorni del ds Petrachi sono bastati però per prendere la decisione: la Salernitana farà quindi un passo indietro. Iannoni è arrivato due estati fa, con i biancorossi ha collezionato 67 presenze, 28 in serie B. In questo campionato di c ha realizzato quattro gol e due assist. Il Perugia non incasserà i novecentomila euro della Salernitana ma a Pian di Massiano non sono mancate le chiamate per il calciatore. Difficile che il Perugia possa realizzare una plusvalenza così importante ma comunque, nel caso dovesse arrivare un’offerta sostanziosa, la società biancorossa valuterà la cessione. Anche per poter operare sul mercato che con lo stralcio del debito sarà "bloccato", nel senso che non si potrà avere un segno meno tra entrate e uscite. Il mercato potrà essere attivo anche con la cessione di calciatori con un ingaggio importante. Per quanto riguarda le altre operazioni, il Perugia, sempre in attesa di capire quello che accadrà in ambito societario, ha messo sul taccuino il trequartista della Recanatese Alessandro Sbaffo e il difensore dell’Ancona Davide Mondonico. Il club dorico non è stato iscritto al prossimo campionato e presto i giocatori in rosa otterranno lo svincolo.