Perugia, il debutto argentino è sfortunato. Crollo nella ripresa, a Carpi arriva il primo ko

CARPI - Debutto bagnato ma non fortunato. La prima di Faroni in tribuna da presidente del Perugia coincide con il primo ko in campionato del Grifo. Sul campo del Carpi è la squadra di casa, neo promossa in serie C, a imporsi per 2-0, con le reti realizzate nella ripresa, dopo un’onesta gara da parte degli emiliani, meno da parte dei biancorossi, falcidiati dalle assenze. E come se non bastasse nel finale di match il Perugia resta in dieci per l’infortunio di Montevago, uscito dal campo per un problema ad una caviglia con Formisano che aveva già utilizzato i cinque cambi. È stata una giornata in salita per Javier Faroni: dopo la maratona nello studio del notaio Biavati alla vigilia del match, il presidente biancorosso non è voluto mancare a Carpi ma a causa del traffico è arrivato al Cabassi con una mezzora di ritardo. Faroni è arrivato insieme a Triulzi, Borras e a Mauro Ricci che potrebbe avere un ruolo all’interno della società, forse attraverso una sponsorizzazione. Assente Santopadre che aveva annunciato la probabile presenza. Il Perugia è stato all’altezza della giornata storta. Forse per non ripetere l’avvio di Piancastagnaio e anche per la lunga lista di indisponibili, il Grifo parte con un filo di gas, quando accelera (troppe poche volte) dimostra di poter dare fastidio, ma il palo di Ricci è un segnale che è una giornata-no. Nella ripresa, i biancorossi osano troppo poco, mentre il Carpi trova coraggio e passa al termine di una bella azione. Il raddoppio è nel recupero, con il Grifo in dieci. Ora ci sarà da fare i conti con i tanti infortuni in vista della gara di domenica col Gubbio e con il verdetto in merito all’infortunio di Montevago.

Il match. L’avvio è senza sussulti, dopo quindici minuti i biancorossi di Formisano alzano un po’ il ritmo e si costruiscono la prima grande occasione del match: al 19’ Giraudo guadagna metri e pesca Ricci, il trequartista si inserisce in area e a botta sicura e colpisce il palo. Cinque minuti dopo la chance è per Cisco che entra in area, si libera di un avversario ma conclude alto. Al 28’ Gemello alza sopra la traversa il colpo di testa di Panelli. All’intervallo Formisano cambia sulla fascia, dentro Polizzi e fuori Bacchin. Al 17’ è Polizzi a farsi vedere con una tiro che chiama Sorzi all’intervento. Il Carpi Forapani 27’ ha una grande chance, passa un minuto e il Carpi passa con Verza, con Giraudo e Polizzi forse un po’ leggeri. Girandola di cambi e la tegola finale è l’infortunio di Montevago, quando Formisano aveva finito le sostituzioni. E allora c’è gloria pure per Sall che nel recupero fa 2-0.

Francesca Mencacci