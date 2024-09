Perugia, la lunga giornata di Javier Faroni. Doppio incontro: la squadra e la sindaca

L’investitura ufficiale è in programma oggi a mezzogiorno, con la presentazione ai tifosi e alla città, ma Javier Faroni ha iniziato a muovere i primi passi da presidente. L’ha fatto con un saluto alla squadra e alle istituzioni. Ieri mattina, infatti, il neo presidente del Perugia Calcio, accompagnato da Pierpaolo Triulzi, è stato ricevuto in Comune dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e dall’assessore allo sport Pierluigi Vossi. La sindaca ha consegnato a Faroni una spilla del Grifo, come gesto simbolico di benvenuto nella comunità nostra perugina e un richiamo alle radici profonde che legano la città alla sua squadra. L’imprenditore argentino, dal canto suo, ha risposto con la piena disponibilità a far sì che sulla maglia del Perugia compaia lo stemma del Comune. "Un gesto bello e importante - ha sottolineato la sindaca - che riflette la sensibilità di chi ha compreso il profondo legame tra il Perugia Calcio e la città. Un legame speciale che ci siamo ripromessi di rafforzare e promuovere insieme". "In questi giorni - ha evidenziato la sindaca in una nota - ho apprezzato la serietà, la determinazione e l’entusiasmo che ha dimostrato il presidente Faroni, volendo fortemente investire per il rilancio dei nostri colori. Ho avuto la conferma che condividiamo anche una visione comune dello sport, quale veicolo fondamentale di inclusione e crescita per la nostra comunità. Il Perugia Calcio oltre alla sua valenza identitaria e sportiva, può assolvere anche ad una funzione educativa, sociale e di promozione del territorio. Il Perugia, infatti, non è solo una squadra di calcio, ma una parte vitale della nostra città. Lavoreremo dunque insieme, con passione e determinazione, per riportare il club ai livelli che merita".

Intanto i nuovi proprietari sono al lavoro su più fronti. In particolare sulla manutenzione ordinaria. In primis per quello che riguarda la fonia dello stadio Curi e le telecamere di sicurezza. Domenica sera, contro il Gubbio, saranno regolarmente annunciati cambi, formazioni e annunci, a differenza di quanto accaduto nell’esordio interno contro la Spal. Nella giornata di ieri c’è stato inoltre l’incontro con tutti i dipendenti e il rinnovo con gli sponsor Vitakraft di Claudio Sciurpa e Central Energy di Claudio Antonini.