Perugia, le prime operazioni nel mirino. I soldi di Santoro per riscattare Iannoni

Il Perugia pianifica il mercato per la prossima stagione. In attesa di capire quello che accadrà dopo l’omologa del tribunale, se ci saranno offerte concrete per trattare l’acquisto della società di Pian di Massiano, il club di Massimiliano Santopadre porta a termine le operazioni già in agenda.

Il mercato biancorosso prenderà il via con una cessione: da mercoledì 12 giugno a venerdì 14 le squadre potranno esercitare il diritto di riscatto dei calciatori arrivati in prestito e il Perugia cederà al Modena Simone Santoro che è andato in Emilia nel mercato invernale con la formula del prestito oneroso (si parla di circa cinquantamila euro). Santoro è diventato un punto fermo dello schieramento tattico canarino, prima con Bianco, e poi dopo con Bisoli che, complice l’infortunio di Gerli, lo ha riportato nel suo ruolo naturale di mediano davanti alla difesa, facendolo diventare un perno del suo sistema di gioco. Ora il Modena è disposto a mettere sul piatto circa 350mila euro per riscattare il centrocampista che resterà, quindi, con la maglia dei gialloblù emiliani in serie B.

La cifra (vicina a quella sborsata per acquistarlo dal Teramo), sarà subito investita. Sempre tra mercoledì 12 e venerdì 14, infatti, il Perugia farà valere il diritto di riscatto con la Salernitana per il centrocampista Edoardo Iannoni (la cifra si aggira intorno ai 400mila euro). Tra sabato 15 giugno e lunedì 17 giugno le società potranno far valere le contro opzioni. Ancora difficile prevedere quelle che saranno le mosse della Salernitana, alle prese con questioni societarie dopo la retrocessione in serie B, ma le ultime da Salerno lasciano intendere che il club farà valere il diritto di controriscatto, con il Perugia che andrebbe ad incassare circa novecentomila euro.

A metà mese, quindi, il club potrebbe trovarsi con oltre un milione di attivo per poter poi operare sul mercato per allestire una squadra all’altezza di un campionato importante. La prima valutazione sarà fatta sui calciatori ancora in rosa: con il contratto in scadenza 2026 ci sono Vulikic, Dell’Orco, Lewis, Cancellieri, Torrasi, Giunti, Lisi, Seghetti, Sylla, Angella e Bartolomei. A scadenza 2025 restano invece Matos, Ricci e Vazquez. A questo gruppo va aggiunto Morichelli (2025) che però con ogni probabilità non farà parte del gruppo del prossimo anno: il difensore sarà girato altrove. A questi si aggiungono i contratti triennali dei baby Souarè, Viti, Polizzi, Lickunas, Agosti, tutti a scadenza 2027.

Francesca Mencacci