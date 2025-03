Perugia-Legnago 2-1, Cisco e Matos lanciano il Grifo verso i play off

Perugia, 15 marzo 2025 – Il Perugia prepara la vittoria nel primo tempo (a segno Cisco e Matos) e la difendono nella ripresa, riuscendo a reggere il ritorno del Legnago, che nella ripresa prima accorcia e poi va vicino al pareggio.

Cisco sblocca su assist del brasiliano, poi conquista il rigore sempre su suggerimento di Matos e il numero 10 dal dischetto fa 2-0: un ballo a due che non viene rovinato dalla rete di Noce. Terzo successo consecutivo in casa, 10 punti in quattro partite, la pratica salvezza può dirsi archiviata, con i play off che a sei giornate dalla fine sono a 2 punti. Settimana da sogno, in vista del derby di Terni. L’aver condotto le danze nella prima parte consente al Grifo di brindare, nonostante un quarto d’ora in apnea nella ripresa. Bene anche il rientro di Lewis, accolto dall’applauso del pubblico.

Perugia (4-2-3-1): Gemello; Leo, Angella (1’st Riccardi), Amoran, Giraudo; Giunti, Joselito; Cisco (11’st Kanoute), Matos (11’st Broh), Yabre (22’st Lewis); Marconi (35’st Montevago). A disposizione: Albertoni, Romagnoli, Dell’Orco, Lewis, Plaia, Mezzoni, Agosti, Broh, Polizzi, Lisi, Kanoute, Montevago. Allenatore: Cangelosi

Legnago Salus (4-3-1-2): Perucchini; Muteba, Noce, Ampollini, Tanco (41’st Morello); Bombagi, Dore (1’st Koblar), Casarotti (35’st Leoncini); Franzolini; Svidercoschi (22’st Spalluto), Basso Ricci. A disposizione: Bajari, Rigon, Ballan, Koblar, Tonica, Gazzola, Ruggeri, Leoncini, Peschetola. Allenatore: Bagatti

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia (Bianchi di Pistoia e Mambelli di Cesena)

Quarto Ufficiale: Nigro di Prato

Marcatori: 24’pt Cisco, 45’pt Matos (rig.), 2’st Noce

Note: ammoniti Dore, Marconi, Ampollini, Bombagi

Spettatori: presenti 3670 (di cui 2 ospiti).