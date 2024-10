Perugia: schiarite in attacco. Seghetti sì, Montevago prova

Seghetti ci sarà, Montevago farà di tutto per esserci. Schiarite in casa biancorossa, ma il sereno è atteso domani, al Curi, nella sfida contro la Lucchese. Il Grifo è chiamato a vincere, un successo manca dal 30 agosto: l’unico, in campionato, è arrivato con la Spal alla seconda giornata di campionato. E poi solo tre punti, con tre pareggi e due sconfitte. Formisano dopo aver fatto la conta, in attacco, adesso fa il conto alla rovescia. Le possibilità che Montevago e Marconi siano disponibili crescono ora dopo ora ma ci sarà da attendere il verdetto della seduta di rifinitura in programma questa mattina all’interno dello stadio Curi. Intanto ci sarà da capire come Formisano deciderà di affrontare, tatticamente, la Lucchese. Difesa a tre, a quattro o "mobile"? La sensazione è che l’allenatore, con sia Lisi che Bacchin a disposizione sulla fascia sinistra, possa affidarsi a Giraudo nel pacchetto arretrato. Difesa, quindi, che potrebbe essere a tre, compelata da Angella e Mezzoni. In questo caso il centrocampo potrebbe essere schierato con quattro interpreti, poi due trequartisti e una punta. In mezzo al campo, quindi, Cisco sulla corsia destra con Bacchin (o Lisi) sul versante opposto, mentre al centro del reparto, conferme per Bartolomei e Torrasi. E poi c’è il pacchetto offensivo: se Montevago non darà la sua disponibilità dall’inizio, terminale offensivo sarà Seghetti con alle spalle Ricci e uno tra Palsson e Di Maggio. Formisano potrebbe, però, anche dare seguito alle scelte compiute a Pesaro con la difesa schierata con quattro elementi, con Mezzoni e Giraudo terzini. Ma con Seghetti a disposizione e con l’urgenza di fare punti, l’allenatore potrebbe affidarsi alla squadra più rodata tatticamente.

La partita della Primavera in programma oggi con il Crotone si giocherà alle 12,15 al centro sportivo Piola di Sanfatucchio.