Precedenti. Di Kouan la firma dell’ultimo blitz dei biancorossi. Sarà la sfida numero 26 allo stadio Adriatico

Sarà l’incrocio numero 26 allo stadio Adriatico tra Pescara e Perugia tra serie A, Serie B, Serie C, IV Serie, 1a Divisione e Coppa Italia, con 8 vittorie dei biancazzurri, 12 pareggi e 5 successi dei grifoni, 24 volte giocando a Pescara ed una in campo neutro a Vasto, durante i lavori di rifacimento dello stadio "Adriatico", 25 gol a favore dei grifoni contro i 30 subiti. Il risultato più uscito (ben 6 volte) è quello di 1-1. Il primo incontro risale alla lontana stagione ’32-33 nel campionato di 1ª Divisione. Il secondo corrisponde anche con la prima sfida in B nella stagione ’46-47 (3-0). Il 22 gennaio 1978 le due formazioni si trovano l’una di fronte all’altra nel campionato di Serie A, finisce 1-1. L’ultimo degli 8 blitz risale invece alla B 2017-2018 (2-0) firmato dai gol di Kouan e Di Carmine. Nota a margine: quel giorno sulla panchina del Delfino c’era Zdenek Zeman.

Lunedì sera sarà la prima volta a Pescara per il Perugia a distanza di quattro anni dall’andata dei playout di Serie B, in cui i grifoni di Massimo Oddo persero 2-1 (a Kouan replicarono Galano e Maniero su calcio di rigore), per poi ribaltare il risultato (sempre 2-1) al ritorno al "Curi" (Kouan e Melchiorri dopo la rete iniziale di Pucciarelli) ma perdere come tristemente noto ai calci di rigore. E proprio Kouan andò a segno sia all’andata che al ritorno.