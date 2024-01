PRIMAVERA. Perugia, pari amaro. Ad Ascoli è solo 1-1 La Primavera del Perugia pareggia 1-1 contro l'Ascoli, mancando di poco la vittoria. Del Moro segna per i padroni di casa, Ronchi pareggia per il Perugia. Il Perugia sale al quinto posto in classifica.