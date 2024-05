Prossimo campionato. In 57 ai nastri di partenza . Ma sorprese in agguato

In attesa della gara di ritorno delle semifinali e poi dell’ultimo atto dei play off promozione in serie B, sono 57 le società aventi diritto al prossimo campionato di Lega Pro fra le retrocesse dalla Serie B, le promosse dal campionato Dilettanti e quelle che avranno ancora modo di confrontarsi con il calcio di terza serie. Retrocesse dalla Serie B: Ascoli, Feralpisalò, Lecco e Ternana. Confermate in Serie C: AlbinoLeffe, Ancona, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Audace Cerignola, Casertana, Catania, Crotone, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Juventus Next Gen, Latina, Legnago Salus, Lucchese, Lumezzane, Messina, Padova, Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Sorrento, Taranto, Trento, Torres, Triestina, Turris, Virtus Entella, Virtus Verona, Novara, Vis Pesaro, Monopoli, Potenza.

Promosse dalla Serie D: Alcione Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Team Altamura, Trapani, Union Clodiense.

Potrebbero non mancare le sorprese. Il presidente del Lecco, Di Nunno Nuova giravolta o solo ennesima provocazione di Paolo Leonardo Di Nunno ai microfoni di Unica Calcio Lecco ha invece annunciato di non essere più disposto a procedere con l’iscrizione: "Non farò la fideiussione da 350 mila euro necessaria per l’iscrizione al campionato di serie C.

Non ho i soldi, devo pagare gli altri debiti e ho detto al Comune di Lecco di chiedere un’apertura di credito di 350 mila euro per l’iscrizione in serie C. Mi è stato risposto che proveranno a cercare un imprenditore disposto a farlo. Il Lecco però non lo lascio in tribunale, lo lascio al Comune".