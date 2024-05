Scadenze. Entro il 4 giugno l’iscrizione alla C. Stralcio del debito, questione di ore

PERUGIA - Fine maggio, primi di giugno. Una settimana di attesa e di appuntamenti. La certezza è la scadenza per l’iscrizione al campionato, l’attesa è invece riferita alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in merito allo stralcio del debito del club.

Intanto la società biancorossa ha ultimato le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C: i biancorossi verseranno 60mila euro di quota iscrizione al campionato e dovranno "depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350mila euro". Il termine ultimo per l’iscrizione al campionato di C è il 4 giugno, con le società che hanno già comunicato (24 maggio) i documenti in merito allo stadio Curi.

Sale invece l’attesa per la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. A Pian di Massiano filtra ottimismo sull’accordo sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito fiscale. Sarebbe questione di giorni, entro il mese di maggio. Se verrà accettata, come sembra, la richiesta, il Perugia potrebbe garantirsi un futuro migliore, con uno stralcio di circa tre milioni, così come potrebbe essere più appetibile: un eventuale acquirente si troverebbe di fronte ad una situazione sostenibile per una società di Lega Pro. Insomma, ci sarebbe da gestire una situazione debitoria non impossibile se si hanno gli strumenti per garantire un futuro roseo al club biancorosso.