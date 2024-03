Scelte. Le probabili formazioni in campo alle 17,30

Così in campo

(stadio Curi, ore 17,30)

PERUGIA (3-4-1-2): Abibi; Mezzoni, Lewis, Souare; Lisi, Torrasi, Kouan, Paz; Ricci; Vazquez, Seghetti. A disposizione: Yimga, Vitai, Cancellieri, Angella, Vulikic, Bozzolan, Giunti, Agosti, Iannoni, Matos, Cudrig, Polizzi, Sylla. Allenatore: Alessandro Vittorio Formisano

Pineto (4-3-3): Tonti; De Santis S., Ingrosso, Villa, Baggi; Sannipoli, Lombardi, Germinario; Teraschi, Gambale, Njambe. A disposizione: Mercorelli, Amadio, Marafini, Manu, Della Quercia, Evangelisti, Chakia, Grilli, Traini, Foglia, Iaccarino, Pellegrino.

Allenatore: Roberto Beni

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Assistenti: Luca Bernasso di Milano e Stefano Peletti di Crema. Quarto ufficiale: Lorenzo Maccarini di Arezzo.

In televisione: La partita in programma al Curi sarà trasmessa in diretta su Now Tv e su Sky Sport (Canale 252).