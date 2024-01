Settore giovanile. Domenica da dimenticare per le Under biancorosse. Sconfitte in trasferta in casa di Arezzo e Pescara

Una domenica infelice per le squadre del settore giovanile biancorosso. Esce sconfitto nell’ultimo turno di andata il Perugia Under 17 di Nasini, nella sfida in trasferta con l’Arezzo (3-1). I biancorossi alleggeriscono il passivo solo nel recupero con la rete tardiva di Liberti.

PERUGIA UNDER 17: Romagnoli, Hajri (27’ st Cresci), Massari, Napolano, Mori, Romani (1’ st Rinalducci), Mannarini (1’ st Liberti), Salustri (27’ st El Ouardi), Calzoni (1’ st Merli), Giordani, Cerbone. A disp.: Belia, Cardoni. All.: Nasini

RETI: 8’ pt Sussi, 14’ st Errunghi, 20’ st Ediozogor, 48’ st Liberi (P)

Ricomincia con una sconfitta anche il nuovo anno del Perugia Under 16 che perde a Pescara (2-0) partita e primato in classifica. Gli abruzzesi si impongono con un gol per tempo.

PERUGIA UNDER 16: Galletti, Cingolani (38’ st Tomassini), Bartolini (10’ st Bevanati), Peruzzi (25’ st Vanni), Cesarini, Cantalino, Merico (25’ st Fiorentini), Dottori, Ciani (25’ st Agnissan), Perugini (38’ st D’Ovidio), Bellali (10’ st Pepe). A disp.: Brunori, Condac. All.: Anelli

RETI: 10’ pt Arena, 25’ st Salvatore

Battuta d’arresto in casa dell’Arezzo (2-1) anche per l’Under 15 Esce sconfitto dal campo di Arezzo nell’ultimo turno di andata il Perugia di Raschi che dopo essere passato in vantaggio con Santillo si vede rimontare dalla doppietta di Farnese.

PERUGIA UNDER 15: Cataldo, Pelli, Massi (10’ st Auricchio), Rosati, Santillo, Olimpieri, Meyou, Bosi, Castroreale, Castellucci (30’ st Lalleroni), Kroni (22’ st Ulivieri). A disp.: Organai, Fahmi, Burnelli, Bendini, Sabatino, Seppoloni. All.: Raschi

RETI: 20’ st Santillo (P), 24’ e 41’ st Farnese