Settore giovanile. L’Under 17 si impone sulla Casertana

PERUGIA - Si è giocato ieri il recupero della ventitreesima giornata e l’Under 17 di Nasini si è imposta per 1-0 contro la Casertana. Primo tempo con poche occasioni da entrambe le parti, ma al 16’ è Cresci che sfrutta il filtrante di Cerbone e sigla il vantaggio biancorosso. Nella ripresa il Perugia prova a chiuderla con Cardoni, ma non riesce a segnare. Gli ospiti provano a pareggiare la partita senza i risultati sperati. La partita termina 1-0. In classifica, biancorossi che salgono a quota 40 a pari punti con Foggia, Pescara e Arezzo. Il prossimo turno, Pescara-Perugia, si gioca domenica 7 aprile.

PERUGIA UNDER 17: Romagnoli, Hajri (28’ st El Ouardi), Cresci, Napolano, Salustri, Mori, Mannarini (38’ st Perugini), Liberti (18’ st Rinalducci), Cardoni (28’ st Calzoni), Cerbone (28’ st Bevilacqua), Giordani (18’ st DottorI). A disp.: Belia, Merli. All.: Nasini.

RETI: 16’ pt Cresci (P)