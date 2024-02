Settore giovanile. Primavera cade male, pesante ko a Benevento. Pokerissimo sannita: di Giorgetti la rete biancorossa

BENEVENTO

5

PERUGIA

1

BENEVENTO: Nunziante; Di Martino (31’ st Guerra), Ciurleo, Avolio (36’ st Eletto), Panzarino, Marrone, Pengue, Donatiello (36’ st Fastiggi), Perlingieri (36’ st Politi), Rossi, Di Serio (15’ st Francescotti). A disp.: Giangregorio, Polverino, Damiano, Fierro, Festino, Esposito. All. Dario Rocco

PERUGIA: Yimga, Prisco, Falasca, Cicioni, Rondolini (36’st Bussotti), Ebnoutalib I., Lickunas (15’ st Barberini), Patrignani, Lomangino (31’ st Ciattaglia), Ambrogi (31’ st Bernacci), Giorgetti (15’ st Caprari). A disp.: Belia, Panaro, Dalla Valle, Torri. All. Giacomo Del Bene

Arbitro: Allegretta di Molfetta (Andrea Cecchi e Niritsalam Andriambelo di Roma 1)

RETI: 9’ pt, 45’ pt, 32’ st Perlingieri (B), 18’ pt Giorgetti (P), 29’ pt Rossi (B), 43’ pt Pengue (B).

Una caduta che fa male. Pesantissima la sconfitta per il Perugia di Del Bene che perde 5-1 in casa del Benevento. Sanniti che ottengono la quinta vittoria consecutiva e tengono il passo del Cesena, primo in classifica con un punto di vantaggio. Protagonista della gara Perlingieri che ha messo a segno una tripletta, raggiungendo quota 21 reti stagionali. A completare il quadro delle reti Rossi e Pengue. Il gol momentaneo pareggio per i biancorossi è stato siglato da Giorgetti, al secondo centro in campionato. Perugia che fermo a quota 27, a pari punti con l’Entella che occupa l’ultima posizione utile in chiave playoff.

Il prossimo turno sabato con Perugia-Monopoli.