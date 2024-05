Sugli spalti. In cinquemila allo stadio. La curva torna a splendere

PERUGIA - Una bellissima Curva Nord, come da tanto non si vedeva, che all’intervallo ha dedicato uno striscione a Nevrite. Ma il sentore lo si aveva dalla mattina: una lunga fila al botteghino ha scandito il giorno del match. A Pian di Massiano, complice l’opportunità di confermare il posto dell’abbonamento al botteghino e anche la bella giornata di sole, in tanti sono andati allo stadio Curi per acquistare il biglietto per il match della sera con il Rimini. Allo stadio Curi c’era una bella cornice di pubblico. Da Rimini sono arrivati 430 tifosi (con l’obbligo di acquistare solo nel settore di curva Sud dopo gli incidenti avvenuti in occasione della partita di campionato). Mentre il settore di curva Nord e di tribuna hanno ospitato 4500 tifosi biancorossi che hanno incoraggiato la squadra di Alessandro Formisano nel primo match, il secondo turno della fase a gironi, dei play off.