Trattative. Il Frosinone punta bomber Seghetti. Sbaffo alla Samb

PERUGIA - In attesa di capire quello che accadrà in società, il club biancorosso è attivo sul mercato per allestire la squadra per la prossima stagione. Oltre alle date, comunque necessarie al di là degli eventi, il ds Giugliarelli valuta sia le entrate che le uscite. Per quanto riguarda le operazioni più importanti, il Perugia valuta le richieste per Alessandro Seghetti. Sul giocatore ci sarebbero tre squadre di B, il Frosinone, il Pisa e la Cremonese eil Cagliari in A. La squadra più attiva è il Frosinone: il club ciociaro, infatti, sta provando ad operare in uscita per poter mettere sul piatto del Perugia una bella offerta per l’attaccante classe 2004. Nel caso in cui, invece, fosse concreto l’interesse del Cagliari, il giocatore potrebbe anche restare in prestito per uno anno al Grifo. Capitolo Iannoni: il giocatore è stato riscattato dal Perugia e "lasciato" dalla Salernitana. Sul calciatore ci sarebbe l’interesse del Benevento, anche se l’entourage del calciatore sta lavorando per una serie B. Se non dovessero arrivare offerte importanti, il Perugia se lo terrà.

In entrata, invece, è sfumato l’arrivo di Sbaffo che ha sceltola Sambenedettese, mentre potrebbe arrivare l’attaccante Luca Bacchin, classe 2003, una seconda punta: scuola Brescia, Bacchin è andato a farsi le ossa in serie D prima con il Real Celepina e poi con il Chieri, con cui quest’anno ha collezionato 6 gol e 6 assist in campionato.