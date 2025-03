Serie C, Pescara-Arezzo rinviata per l’allerta meteo. Quando verrà recuperata

Arezzo, 28 marzo 2025 – Rinviata a causa maltempo la partita Pescara-Arezzo di Serie C (Girone B), valida per la 34esima giornata. A comunicare il rinvio “a data da destinarsi” è stato, in una nota ufficiale, il club biancazzurro.

L’incontro era in programma domani pomeriggio, fischio d’inizio alle 15, allo allo Stadio Adriatico Cornacchia ma già dalla mattinata di oggi l’allerta meteo aveva messo a rischio la gara: le abbondanti piogge nelle ultime ore hanno generato allagamenti e problemi di viabilità in varie zone della città abruzzese, anche nell’area del campo sportivo, dove alcune strade sono state interdette a causa del rischio di caduta alberi.

Gli organi di sicurezza della città si sono quindi riuniti per capire se rinviare o meno l’incontro tra la squadra di casa e gli amaranto, visto che il manto erboso sembrava comunque praticabile ancora nella tarda mattinata di oggi, ed era stata presa anche in considerazione l’ipotesi di disputare la partita ma a porte chiuse. Il Comune di Pescara ha però emesso un’ordinanza, fino al prossimo 2 aprile, con cui è stato interdetto l’accesso alle aree golenali nei pressi del fiume e, anche alla luce delle difficoltà anche per il club ospite ad arrivare allo stadio, alla fine la Prefettura pescarese ha optato per il rinvio.

Resta ora da capire quando potrà essere recuperata la gara in questione. Le ipotesi al vaglio della Lega sono mercoledì 9 aprile oppure mercoledì 16 o giovedì 17 aprile. Per quanto riguarda il Cavallino l’ipotesi migliore sarebbe rimandare di 20 giorni la sfida, così da non trovarsi ad affrontare due trasferte importanti a distanza ravvicinata, come appunto quella di Pescara e quella di Chiavari con la capolista del girone Virtus Entella, in programma il 12 aprile. La Lega, tuttavia, sembrerebbe orientata proprio a programmare il recupero il 9 aprile.