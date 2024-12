Pianese Ternana 1-3, Fere da sogno: è una marcia inarrestabile

Terni, 7 dicembre 2024 – La Ternana di mister Ignazio Abate, seguita da 640 tifosi, vince anche a Piancastagnaio contro una Pianese che in casa aveva dato filo da torcere a molte “big” del campionato. Per le Fere è la quarta vittoria di fila e il diciassettesimo risultato utile consecutivo. Decisivi i bomber rossoverdi: Cianci sblocca la gara dopo un minuto raccogliendo l’assist di Donati; Cicerelli realizza prima il raddoppio e poi il 3 a 1 definitivo, scalando il vertice della classifica cannonieri.

Assente il capitano Capuano per squalifica, mister Abate opta per una linea di centrocampo a quattro e con Cicerelli e Curcio a sostegno di Cianci. Dal vantaggio al raddoppio passa mezz’ora, con il tiro a giro di Cicerelli che non perdona. Nella ripresa le Fere controllano la gara, riaperta da Mastropietro al 65° raccogliendo sotto porta un angolo. A questo punto la Ternana torna a spingere e Cicerelli sfiora l’incrocio dei pali dalla distanza, prima di chiudere il match all’83° su invito di Aloi. Fere prime in classifica aspettando il Pescara.

PIANESE-TERNANA 1-3, IL TABELLINO

PIANESE Boer, Remy, Polidori, Nicoli, Boccadamo, Simeoni , Proietto (17' st Sorrentino (34' st Capanni), Da Pozzo (30' st Frey), Mastropietro , Colombo (30' st Falleni) Mignani. Allenatore: Prosperi.

TERNANA Vannucchi, Maestrelli, Loiacono, Martella, Casasola, Curcio (16' st Aloi), De Boer, Romeo, Donati, Cicerelli (41' st Patané), Cianci(25' st Ferrante ). Allenatore: Abate.

ARBITRO: Zago di Conegliano.

Spettatori: 1.478, di cui 644 ospiti

