Pietralunghese-Cannara 1-1: Pari che frena la corsa playoff

PIETRALUNGHESE 1 CANNARA 1

PIETRALUNGHESE (3-4-2-1): Abibi; Magalotti (48’st Oliva sv), Sedran (24’st Rossi), Lilli; Convito, Marietti, Locchi (24’st Ventanni), Aquilini; Balini (32’st Brunella), Mangiaratti (37’st Duranti); Francioni. A disp.: Nappo, Met Hasani, Eramo. All. Luca Pierotti.

CANNARA (4-3-3): Stefanelli; Bastianini, Enzo Bertaina, Ricci, Schvindt; Montero, Camilletti (30’st Coccia), Roselli; Vitaloni, Elian Bertaina, Ferrario. A disp.: Liotti, Baglioni, Facchini, Luparini, Della Vedova, Bolletta, Malizia, Maselli. All.: Giampiero Ortolani.

Arbitro: Nykolyn di Gubbio 6 (Finori e Nardoni).

MARCATORI: 32’pt Mangiaratti (P), 42’pt rig. Elian Bertaina (C)

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Sedran, Convito (P), Enzo Bertaina, Coccia (C). Recupero: 2’pt, 5’st.

Un pari che frena la corsa playoff della Pietralunghese e la rincorsa al primato del Cannara. I padroni di casa passano in vantaggio al 32’ quando Mangiaratti non perdona a tu per tu con Stefanelli. Replica immediata dei cannaresi che trovano il pari di rigore quando Sedran mette giù il connazionale Elian Bertaina che dal dischetto non sbaglia e fa 1-1.