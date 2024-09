Il Pontedera rialza la testa: dopo due ko di fila arriva il pari con il Pineto

Pineto, 26 settembre 2024 – Dopo due sconfitte il Pontedera è tornato a muovere la classifica grazie all'1-1 ottenuto nella trasferta di Pineto. La squadra di Agostini è passata in vantaggio (per la prima volta in queste 7 giornate di campionato) dopo soli 5' di gioco con Italeng imbeccato da Guidi, Se nella prima frazione i padroni di casa hanno sfiorato il pari in un paio di circostanze, nella ripresa ancora Italeng si è divorato il raddoppio (13'). Poi ci ha pensato una calibratissima punizione di Bruzzaniti a ristabilire la parità (23'), e se nel prosieguo il Pineto può recriminare per una traversa di Baggi (33'), il Pontedera può farlo per il tiro di Pietra nell'ultima azione di gioco (50') finito fuori di pochissimo. (s.l.)

PINETO-PONTEDERA 1-1, IL TABELLINO

PINETO(3-4-3): Tonti; Villa, Marafini (29’ st Pellegrino), Dutu (16’ st Gambale); Baggi (37’ st Hadziosmanovic), Schirone, Amadio (37’ st Germinario), Borsoi; Del Sole (16’ st De Santis), Fabrizi, Bruzzaniti. A disp: Marone, Barretta, Ienco, Giovannini, Lombardi, Marrancone, Chakir, Nebuloso. All. Cudini

PONTEDERA (3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Espeche, Guidi (26’ pt Pretato); Perretta, Van Ransbeeck (23’ st Ianesi), Ladinetti, Sala (13’ st Pietra), Ambrosini; Italeng. Corona. A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Martinelli, Ragatzu, Benucci. All. Agostini

Arbitro: Striamo di Salerno

Marcatori: 5’ pt Italeng (PO); 22’ st Bruzzaniti (PI)

Note: ammoniti Corona, Van Ransbeeck, Pretato, Baggi, De Santis; angoli 5-3