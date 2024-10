Pioli è tornato on fire. Felice con l’Al-Nassr 5 vittorie in 5 partite

Un mese di soli successi. Di delusioni messe da parte (il divorzio dal Milan), di buoni propositi portati avanti. Finalmente Stefano Pioli può sorridere alla vigilia del suo cinquantanovesimo compleanno: lo scorso 18 settembre l’Al-Nassr annunciava il suo ingaggio dopo l’esonero di Luis Castro, ed ora la scelta del tecnico di sposare il progetto del ricco club saudita, controllato dal fondo sovrano PIF, sembra azzeccata. Annunciato con un video in cui si sentiva il coro “Pioli is on fire“ cantato dai tifosi, il milanista sembra essere davvero tornato indietro nel tempo. Cinque vittorie su cinque partite disputate, tre delle quali in campionato (8 gol segnati e nessuno subìto) più i due successi in King Cup e in Champions League. Risultati che hanno spinto anche i supporter arabi a intonare il celebre motivetto cantato dalla “Sud“ e non solo ai tempi dello scudetto vinto nel 2022. L’entusiasmo nello spogliatoio dell’Al-Nassr è contagioso, anche perché Pioli è stato bravo ad instaurare un rapporto di reciproca stima con mostri sacri come Cristiano Ronaldo (4 gol in 4 partite giocate alla non verde età di 39 anni), Sadio Manè e l’ex Inter Brozovic. L’Al-Nassr viaggia imbattuto al terzo posto, Pioli non smette di sognare.