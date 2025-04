Pisa in trasferta a Reggio Emilia: febbre da Serie A e biglietti in esaurimento

Una nuova trasferta all’orizzonte, un nuovo possibile esodo, in un luogo noto. A quaranta giorni di distanza dall’ultima volta, il Pisa tornerà in campo a Reggio Emilia, questa volta contro la Reggiana. Non saranno pareggiati i settemila che si recarono al Mapei Stadium il primo marzo per la sfida contro il Sassuolo ma, con sei gare rimaste da giocare, la "febbre per la Serie A", seppur lenita dalla riduzione del vantaggio, rimane altissima, e l’obiettivo è renderla ancora più alta. E i tifosi hanno risposto in maniera più che positiva: sono già stati staccati 2743 biglietti nel primo giorno di vendita, iniziata alle 15 della giornata di ieri. I biglietti in totale al momento sono 2936.

D’altronde, il fatto che non siano stati imposte restrizioni riguardo alla trasferta ha dato il via libera alla passione della gente. Un dato pronosticato dalla Reggiana, che infatti ha messo a disposizione dei supporter nerazzurri addirittura 4700 posti, divisi in ben due settori: la Tribuna Nord e la Tribuna ovest superiore laterale (il settore F). L’acquisto dei tagliandi è possibile fino alle 19 di venerdì (anche se le stime lasciano pensare che i biglietti potrebbero esaurirsi prima) presso i punti vendita del sito Vivaticket, oltre che online sull’omonimo sito.

Proprio questo ha causato non pochi problemi ai tifosi recativisi, che sui social si sono lamentati della difficoltà proprio di navigazione del sito data una mole così grossa di utenti, oltre che alla complicata logistica nel procedere all’acquisto.

Una partita cruciale nel cammino delle due squadre: mentre quella di Inzaghi è chiamata infatti a continuare a concretizzare il sogno Serie A, i padroni di casa, alla seconda sfida della gestione Dionigi come allenatore, devono tentare di migliorare la propria posizione in classifica, che adesso vede loro al terzultimo posto (ex aequo con la Sampdoria), scongiurando così l’ipotesi retrocessione.

Lorenzo Vero