A caccia della chiave post squalifiche. Esteves il giocatore più desiderato

di Michele Bufalino

Nel pieno dell’emergenza squalifiche, il Pisa è a caccia della chiave tattica per affrontare la sfida alla Feralpisalò di sabato pomeriggio (alle 14) all’Arena Garibaldi. Molto dipenderà dalla posizione di Tomas Esteves, divenuto negli ultimi giorni uno dei giocatori più desiderati, sul mercato, tra quelli di proprietà della società nerazzurra, tanto da spingere gli osservatori del Torino a visionarlo sul campo per valutare possibili offerte a fine stagione. Il portoghese, nel giro della nazionale under 21, ha iniziato la transizione a centrocampista centrale fin dalla partita dello scorso 11 novembre contro il Sud Tirol, vinta 2-1 in trasferta dalla squadra di Aquilani. Il tecnico del Pisa ha pian piano sperimentato questa soluzione, tanto da farla diventare ormai un assunto definitivo. La posizione del calciatore è ormai quella di partner di centrocampo accanto a Marius Marin, tanto da scalzare tra i titolari il connazionale Miguel Veloso. Ora però, con l’emergenza difesa, Aquilani si può permettere di schierare nuovamente in questo ruolo Esteves?

Oltre alla grana dei centrali difensivi, il cui unico giocatore di ruolo a disposizione è Hermannsson, insieme a Calabresi, la decisione è se schierare una difesa a quattro o a tre elementi, col rischio di non avere riserve di ruolo in panchina. Ecco perché la posizione di Esteves può essere la chiave tattica del match. Tra le opzioni anche quella di un ritorno tra i titolari dello stesso Veloso o di Gabriele Piccinini, che non vede il campo da quattro partite. In panchina invece sembra davvero ben più una possibilità quella di convocare il giovane 2005 Francesco Coppola dalla Primavera in prima squadra. Sabato si tratterà comunque di un’altra prova del nove per il giovane portoghese Esteves, pronto a responsabilizzarsi. All’orizzonte, oltre alle qualificazioni per gli Europei Under 21 2025, per Esteves ci sarà il mercato. Il Pisa lo ha riscattato per un milione di euro, ma in estate potrebbe diventare oggetto del desiderio di molti. Nel frattempo continua a tenere banco l’effetto domino dei direttori sportivi. Nelle ultime ore rimbalza l’ipotesi di un affiancamento allo Spezia di Roberto Gemmi, che andrebbe a riproporre la coppia con Luca D’Angelo in caso di salvezza. Gemmi potrebbe andar via dal Cosenza a fine stagione e ricongiungersi con l’ex tecnico dei nerazzurri. A fine anno anche Pisa avrà i suoi movimenti. Stefano Stefanelli dovrà decidere, di concerto con la società cosa fare. Se andrà alla Juventus, cosa molto probabile, la società nerazzurra vede un profilo simile in sua sostituzione, e negli ultimi giorni si è parlato di Carlalberto Ludi (41 anni) del Como e Andrea Mancini (31 anni) della Sampdoria. Resta invece nella rosa di papabili per la panchina della Fiorentina Alberto Aquilani, ma il tecnico per ora è un outsider rispetto alle posizioni dei favoriti Palladino e Gilardino. Tutto però si discuterà a fine campionato.