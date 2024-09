Al via la vendita dei biglietti per Pisa-Cesena

Pisa, 30 settembre 2024 - La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Cesena, in programma sabato 5 ottobre 2024 alle 15 all'Arena Garibaldi e valida per la 8° giornata del Campionato Serie BKT.

Apertura Prevendita Curva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 30 settembre (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano: – Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)– Solo Pisa (via Piave) – Tifo Pisa (Fornacette)

Prevendita on line. Attiva a partire dalle ore 15.30 di lunedì 30 settembre (esclusa Curva Sud). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Lunedì 30 settembre (ore 15.30). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Regione Emilia Romagna potranno acquistare biglietti soltanto nel suddetto settore e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Cesena FC. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti soltanto nei punti vendita terrestri del circuito Ticketone (no on-line)

Promo Under 14. Per questa partita sarà valida anche la promozione riservata ai minori anni 14 cui la società ha riservato n.500 biglietti a titolo gratuito ottenibili, fino ad esaurimento, in tutti i settori dello Stadio. I titoli omaggio potranno essere richiesti presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo) a fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera da parte di un di un accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado). Ricordiamo che la legge (D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41) prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord Intero. 23 euro (+ 2 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Curva Sud Intero. 23 euro (+ 2 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Premium Intero. 35.00 euro (+ 3 euro d.p.) Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Laterale Intero. 31.50 euro (+ 3 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Tribuna Inferiore Intero. 50.00 euro (+ 4 euro d.p.) Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.) Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Superiore Intero. 75.00 euro (+ 7 euro d.p.) Under 14. 13.00 euro (+ 2 euro d.p.) Disabili. 25.00 euro (+ 2 euro d.p.)

– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti. – La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2010