Allenamenti. Difesa da inventare. Ma torna Barbieri

Prosegue la marcia di avvicinamento della formazione di Alberto Aquilani verso la sfida di sabato con la Feralpisalò. I nerazzurri oggi pomeriggio si alleneranno all’Arena Garibaldi, mentre gli allenamenti di domani e venerdì si svolgeranno la mattina: giovedì 11 sui campi di San Piero e venerdì 12 allo stadio, quando il tecnico romano guiderà la rifinitura precedente alla partita di campionato. Sotto la lente la difesa, da reinventare dopo le squalifiche – confermate ieri dal documento ufficiale firmato dal giudice sportivo della cadetteria – dei centrali Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli e Maxime Leverbe. La nota lieta è il ritorno tra i disponibili di Tommaso Barbieri: l’esterno, dopo essere rimasto ai box in occasione della trasferta di Brescia a causa del turno di stop rimediato nella precedente gara contro il Palermo, è praticamente certo di riprendersi una maglia da titolare nello scacchiere anti Feralpisalò. Per una compagine che sabato vivrà il debutto ufficiale all’ombra della Torre, ce ne sono altre tre che hanno già prenotato un viaggio a Pisa nella prossima stagione. Si tratta delle compagini che hanno trionfato nei rispettivi gironi di Serie C: il Mantova, il Cesena e la Juve Stabia. I "virgiliani" nel girone A hanno staccato il pass diretto per la B nello scorso week end, complice il pareggio del Padova: i biancorossi non possono più essere raggiunti in vetta dai veneti e hanno potuto festeggiare con tre giornate d’anticipo. Anche la Juve Stabia nel girone B ha stappato lo spumante a 270 minuti dalla fine della stagione regolare dopo il pareggio col Benevento, mentre i bianconeri hanno dominato il girone B e hanno festeggiato la promozione con quattro turni di anticipo.

M.A.