ALLENAMENTI. Settimana "tipo» a San Piero a Grado

Sono ripresi ieri gli allenamenti al centro sportivo di San Piero a Grado dopo due giorni di riposo. Obiettivo il ritorno in squadra anche di Jan Mlakar, l’unico dei giocatori con infortuni più lievi rimasto da recuperare, dopo il suo stiramento delle scorse settimane. Inzaghi proverà anche a testare, per tutta la settimana, Olimpiu Morutan, dopo la buona prestazione di sabato contro la Primavera. Ci si attende la sua prima convocazione proprio tra il Modena e la sfida interna contro il Sassuolo di dicembre.

Sarà una settimana ‘tipo’ quella dei nerazzurri, interamente vissuta al Centro Sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado. La preparazione, dopo la seduta di ieri, proseguirà con singole sedute oggi (mattina), domani (mattina), giovedì (mattina) e venerdì, prima della prevista partenza per l’Emilia Romagna, quando i nerazzurri saranno ospiti del Modena sabato alle 15. Intanto per i biglietti riservati agli ospiti bisognerà ancora attendere oggi o domani dopo le decisioni del Gos, ma non dovrebbero esserci restrizioni per i tifosi nerazzurri. Infine Paolo Bedin è divenuto il nuovo presidente della Lega Serie B, eletto alla terza votazione dopo che il presidente uscente, Mauro Balata, ha ritirato la propria candidatura dopo le prime due votazioni effettuate dall’assemblea elettiva a Milano. Nella prima Bedin, ex dg della Lega Pro ha ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e dell’altro candidato Vittorio Veltroni. Nella seconda, Bedin è salito a 11 preferenze, con quattro voti ciascuno per Balata e Veltroni. Nell’ultima, Bedin ha ottenuto 15 voti a favore, rispetto ai 5 di Veltroni.

Michele Bufalino