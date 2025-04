Pisa-Cremonese: Sfida Cruciale di Serie B Trasmetta Gratis su DAZN

La sfida di Pasquetta del Pisa contro la Cremonese è senza dubbio la sfida di cartello della trentaquattresima giornata di Serie B. Lo testimoniano i 10900 che saranno presenti all’Arena (record stagionale, come noto), considerando anche i circa cinquecento tifosi che giungeranno dalla Lombardia nel settore ospiti. A certificare l’importanza della sfida, crocevia per il lungo e tortuoso percorso del Pisa verso la Serie A, giunto alla fine, anche la scelta di DAZN di trasmettere gratuitamente la gara.

Come seguirla? Basta andare sull’omonimo sito e registrarsi, senza che sia necessario l’abbonamento. Una partita che avrà gli occhi addosso non solo delle due tifoserie, ma del campionato intero, oltre che di tanti appassionati, a conclusione di un giorno di festa. Intanto, è partita nella mattinata di ieri alle 9:30 la vendita per la prossima gara in trasferta dei nerazzurri, in programma il 25 aprile alle 15 al "Rigamonti" di Brescia. Per la sfida contro la squadra dell’ex Maran, la quartultima gara di campionato, le autorità locali hanno disposto l’acquisto dei biglietti solamente ai possessori di tessera di fidelizzazione con il Pisa. Una misura restrittiva attesa, data la "gara con alti profili di rischio" tra le due tifoserie, già disposta in tutti gli ultimi precedenti. Ennesima gara per la quale i tifosi nerazzurri sono costretti a fare i conti con questi vincoli, e che vedranno un apporto così molto limitato rispetto al potenziale, all’importanza della gara. Nonostante ciò, sono già tra i centocinquanta e i duecento i biglietti venduti nel settore ospiti. Una testimonianza di affetto indiscussa da parte di parte del popolo nerazzurro, anche prima dell’esito di una partita importante come quella con la Cremonese.

Non saranno numeri paragonabili ai grandi esodi stagionali, ma la quota vivrà certamente una impennata dopo la sfida di lunedì, considerando anche il fatto che molti tifosi hanno sottoscritto la tessera di fidelizzazione a marzo per seguire la partita del "Picco" contro lo Spezia, dove furono oltre quattrocento i presenti nel settore ospiti.

