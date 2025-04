ALLENATORE SPEZIA. Parole D’Angelo:: "Complimenti Pisa»

"Il Pisa sta facendo un campionato eccezionale, ci eravamo avvicinati a loro ma sono stati bravi a reagire: gli vanno fatti i complimenti". Luca D’Angelo torna a parlare della squadra di Inzaghi, lo ha fatto a tre giorni dal derby dove lo Spezia sfiderà contro la Sampdoria. Nuove parole, che seguono di una settimana quelle relative alla vittoria a tavolino, certamente non gradite nel mondo nerazzurro. Questa volta però, il tono pare totalmente diverso. Gli otto punti di distacco sembrano aver spostato le attenzioni da parte della squadra ligure, anche se è vietato mollare: "Pensiamo a giocare la nostra gara. Possiamo giocarci qualcosa di bellissimo fino all’ultimo, poi vedremo dove saremo". Lo Spezia attenderà prima l’esito della sfida di Pisa-Modena, che sarà diretta da Mario Perri. Una scelta curiosa, quella del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che per una sfida delicata come quella in programma alla Ceilar Arena ha optato per un arbitro esordiente in Serie B, con appena undici partite dirette in categoria alle spalle (e cinquantuno in Serie C, tra i vari gironi). Nessun precedente quindi alla direzione del Pisa. Oltre al trentaduenne arbitro della sezione di Roma1, la squadra arbitrale vede anche Marc Bresmes di Bergamo e Giacomo Monaco di Termoli come guardalinee. Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate sarà il quarto uomo. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata sarà l’addetto al var, con Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore sarà l’assistente var.

Lorenzo Vero