Ambiente & bullismo, il Pisa con Arnold: "La cultura aiuta a crescere, come lo sport"

Il Pisa si schiera contro il bullismo e a favore dell’ambiente, coinvolgendo anche un autore di un best seller internazionale, lo scrittore Philip Osbourne. Così la società nerazzurra ha fatto scendere in campo Arnold, il celebre personaggio nato dalla penna dello scrittore, che diventa protagonista del primo libro a fumetti in chiave nerazzurra. Ieri infatti lo Sporting Club ha presentato il volume ‘Arnold e gli Scaldapanchina’. Il progetto editoriale è incentrato sulla cultura che incontra lo sport con due racconti che faranno immergere Arnold e i suoi compagni nella città di Pisa, diffondendo anche temi importanti come il rispetto, l’empatia, la lotta al bullismo e alla discriminazione.

Dario Gulli, in rappresentanza della casa editrice Alimond, ha presentato il volume: "Philip Osbourne è autore de romanzo "Il Diario di Phil il Nerd", divenuto bestseller internazionale. Ha deciso di realizzare un libro, insieme col Pisa, parlando della città, ma contenendo anche concetti universali - dichiara Gulli -. Dal bullismo all’ecologia, passando per l’amicizia. Il protagonista, Arnold, dovrà anche fermare chi vorrà inquinare la città di Pisa e alla fine chiederà aiuto al presidente, che troverà una soluzione". Soddisfatto il presidente Corrado per questo progetto: "Ritengo ci sia una grande trasversalità tra lo sport e la cultura -dichiara Corrado -. La cultura aiuta la crescita della mente e del cervello, lo sport invece è la cultura del proprio corpo e quando il corpo è sano, quando si è allenati alla fatica e al rispetto delle regole, anche la mente cresce di più". All’evento erano presenti anche i calciatori Ernesto Torregrossa e Gaetano Masucci. "Ho avuto la fortuna di avere un bambino che sta coltivando la mia stessa passione - dichiara Masucci - in un momento storico difficile. È un percorso che lo sta aiutando tanto, ha accelerato tanto il processo di crescita e di valori. Era un po’ più facile per noi. Dico a tutti di continuare, ti insegna il rispetto delle regole, rispetto per gli istruttori. È la base di tutto".

Torregrossa si sofferma poi sul bullismo: "Non bisogna mai sottovalutare i piccoli segni. Il bullismo resta un tema attuale e abbiamo tutti il compito di fare qualcosa". Il Pisa Sporting Club ha anche stretto una partnership con il Teatro Nuovo per l’occasione. In prima istanza gli associati alla membership avranno diritto a tariffe ridotte, ma l’accordo non si limita a questo: "Il Teatro è il posto delle storie, in teatro si narrano le storie e si raccontano - dichiara Carlo Scorrano, direttore del Teatro Nuovo -. Stiamo studiando una serie di iniziative in teatro o allo stadio, sempre insieme al Pisa con il quale abbiamo firmato una partnership. Questo è l’inizio di un percorso insieme". In conclusione Il presidente Giuseppe Corrado ha voluto ricordare il giovane calciatore Mattia Giani, scomparso improvvisamente: "Nella vita a volte alcuni percorsi si interrompono improvvisamente. Un nostro ragazzo delle nostre scuole, Mattia Giani, è venuto a mancare. L’ho saputo con una telefonata, in un pomeriggio. Ha lasciato un vuoto enorme per chi lo ha conosciuto, ci ha lasciato devastati".