IL CASO. Biglietti per Cosenza. Scoppia polemica

La gestione della prevendita dei tagliandi per la partita di sabato ha dell’incredibile: dopo averne annunciato l’avvio per la giornata di ieri al prezzo superscontato di 8 euro, il Cosenza ha fatto dietrofront e modificato tempistiche e tariffa. I tifosi pisani che intendono recarsi al "San Vito-Marulla" possono assicurarsi il biglietto dalle 10 di oggi, ma dovranno spendere più del doppio di quanto preventivato: per entrare nel settore ospiti serviranno 19 euro (compresi i diritti di prevendita). Il tagliando può essere acquistato sul sito di Vivaticket e nei punti vendita distribuiti sul territorio. Non ci sono restrizioni e la prevendita terminerà alle 19 di domani: il giorno della partita non sarà possibile acquistare il tagliando ai botteghini dello stadio. Nel frattempo è stato reso noto il nome del direttore di gara: i nerazzurri saranno arbitrati da Daniele Rutella. Il Pisa ha uno score decisamente negativo con il 31enne originario di Enna: 2 pareggi e 3 sconfitte. Curiosamente nello scorso campionato fu proprio Rutella a dirigere la sfida casalinga con il Cosenza, terminata con la vittoria degli ospiti (1-2) grazie alla rete siglata a recupero scaduto da Mazzocchi, che ribaltò il pareggio siglato da Masucci pochi istanti prima. In questa stagione lo Sporting Club e Rutella si sono incrociati invece in Coppa Italia: nel match valido per i sedicesimi di finale il Cesena ha trionfato di misura all’Arena. Gli assistenti del fischietto siciliano sono Marco Ceccon (Lovere) e Thomas Miniutti (Maniago), il quarto ufficiale è Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata). La squadra arbitrale è completata da Luigi Nasca (Bari) e Giacomo Paganessi (Bergamo) al Var.

M.A.