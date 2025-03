La probabile formazione. Confermato il blocco difensivo, dubbi in corsia

Se l’asse centrale dello schieramento da opporre dal primo minuto al Cosenza è pressoché certo, i dubbi e i ballottaggi dell’ultimo minuto albergano principalmente sulle zone laterali. A cominciare da chi completerà il terzetto difensivo nel quale capitan Caracciolo e Canestrelli rappresentano la guida carismatica e tattica. Basandoci sull’impiego delle ultime tre gare, la scelta di Pippo Inzaghi dovrebbe ricadere su uno tra Rus e Bonfanti. Quest’ultimo nelle sfide contro Spezia e Mantova ha saputo ritagliarsi un ruolo di assoluto protagonista, mettendo in mostra una condizione fisica ottimale e anche tanta intraprendenza. Il difensore romeno però è tenuto in grande considerazione dal tecnico nerazzurro e potrebbe ritrovare la maglia da titolare dopo gli ultimi due turni vissuti inizialmente in panchina. Gli altri due interrogativi sono a centrocampo. Il primo è il consueto dilemma che coinvolge Abildgaard e Piccinini, con il secondo ancora in vantaggio sul danese. Per le fasce i calciatori coinvolti nella scelta sono tre: Tourè, Sernicola e Angori. Per apporto fisico e capacità di schiacciare il dirimpettaio avversario, il tedesco potrebbe godere di qualche chance in più.

Da tenere in considerazione c’è anche l’aspetto ambientale: il Cosenza per tutta la settimana, caratterizzata da una pioggia fitta, costante e abbondante, si è allenato al "San Vito-Marulla". Il fondo del terreno potrebbe non essere in condizioni ottimali e un calciatore della stazza di Tourè potrebbe trovare qualche vantaggio in più rispetto ad Angori, portato a trattare con maggiore eleganza il pallone.

Il mancino di Cortona è reduce dalla prima convocazione, con debutto, in Under 21 azzurra ed è carico a molla: la sensazione è che il ballottaggio con Sernicola, autore di una prestazione scintillante contro il Mantova prima della sosta, si strascinerà fino a qualche istante prima del fischio d’inizio del signor Rutella. Come già sottolineato, la qualità in fase di costruzione e rifinitura della manovra che possiede il "sindaco" Angori è qualcosa di raramente reperibile nel resto del campionato cadetto.

Ultimamente però il numero 3 ha dato più di un segnale di stanchezza: ecco perché un calciatore dell’esperienza di Sernicola potrebbe rivelarsi utile nella prima fase della gara, quando il Cosenza proverà a dare il massimo per tenere testa a un avversario molto più quotato.

