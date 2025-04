Rinvio di Pisa-Cremonese: il campionato di Serie B si allunga per la morte di Papa Francesco

Alla fine, Pisa-Cremonese non si è giocata. Il march è stato rinviato a martedì 13 maggio. Lo ha stabilito ieri sera il consiglio di Lega. Di fatto il campionato di Serie B non terminerà il 9 maggio come da programma ma vivrà una coda di altri quattro giorni.

La morte di Papa Francesco ha avuto ripercussioni sul campionato di Serie B (e non solo). Facciamo un riepilogo: una volta annunciata dalla Santa Sede la notizia del decesso del Pontefice, è stato tempestivo il comunicato della Lega Serie A nel quale è stato annunciato il rinvio delle quattro partite di massima serie previste ieri, oltre a quelle di Primavera1. La Lega B e quella della Serie C, invece, non pubblicano niente. I tifosi sono impazienti, e portano a mandare in tilt il sito della B. Alla fine, l’ufficialità arriva direttamente dalla FIGC, che nella figura del presidente Gabriele Gravina ha disposto la sospensione di tutte le competizioni in programma nella giornata di ieri, dalla Serie A ai Dilettanti. Non si gioca.

Una decisione analoga a quella presa nel 2005, in seguito alla morte di Papa Giovanni Paolo II. Una decisione non gradita dai tifosi da alcuni tifosi che hanno manifestato il proprio disappunto sui social network.

Restano così chiusi i cancelli dell’Arena Garibaldi, che per l’occasione attendeva la presenza di circa 11mila persone (record stagionale), con oltre 500 provenienti dalla Lombardia. Niente da fare per le persone giunte da fuori città, studenti e lavoratori fuorisede, che dovranno rinunciare all’opportunità di sedere sugli spalti per tifare la propria squadra.

Le cinque partite rimaste da giocare erano inizialmente inanellate in un calendario fittissimo, tutto racchiuso in 18 giorni (dal 21 aprile al 9 maggio), con molti turni infrasettimanali e partite in programma durante le festività, con i turni in programma il 25 aprile e il 1 maggio. Un intasamento totale, quello del calendario di Serie B, che ha reso complicato fissare una data per far giocare la trentaquattresima giornata.

Ecco dunque i nuovo calendario nerazzurro: venerdì 25 aprile alle 15 ecco Brescia-Pisa; giovedì primo maggio Pisa-Frosinone (ore 15); domenica 4 maggio alle 15 Bari-Pisa. Il 9 maggio Pisa-Sudtirol alle 20.30 quindi il 13 maggio Pisa-Cremonese che dunque chiuderà la stagione regolamentare.