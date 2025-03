Il notiziario, intanto Morutan sta meglio: possibile convocazione. A Cosenza in 400 nonostante i (troppi) disguidi

E alla fine furono biglietti. Inizialmente la vendita era prevista per il pomeriggio di mercoledì, poi posticipata alle dieci del mattino di ieri, poi nuovamente alle undici. Inizialmente il prezzo per il settore ospiti era stato annunciato di otto euro (prevendita inclusa), per poi essere raddoppiato a 19 (un prezzo comunque onestissimo rispetto alle medie della categoria). Insomma, i tifosi nerazzurri hanno potuto prendere il loro tagliando, che dovranno esporre per forza in maniera stampata, come dichiarato dal Cosenza, solamente a due giorni e quattro ore dal fischio d’inizio. Tempo abbastanza ridotto per organizzare una trasferta "solamente" di 862 kilometri, no? Ma la risposta del pubblico pisano, per l’ennesima volta in stagione, sarà ottima. Considerato il fatto che non vi sono vincoli per gli ospiti, tra chi prenderà il volo, chi invece farà la traversata in treno, secondo le nostre stime, saranno circa quattrocento i tifosi nerazzurri che seguiranno la squadra di Inzaghi per la sfida valida per la ripresa del campionato.

Ma il numero è destinato a salire. Per informazione: è possibile acquistare i biglietti anche nella giornata di oggi. La vendita, possibile online sul sito di VivaTicket.it, sarà attiva fino alle 19. Chissà se Morutan prenderà parte alla spedizione. Il trequartista rumeno sta continuando a svolgere allenamenti a parte, lo ha fatto anche nella seduta di ieri a San Piero a Grado, dopo il fastidio muscolare accusato in settimana con la Romania, che lo ha costretto a saltare l’amichevole contro San Marino, ma filtra ottimismo per quanto riguarda una sua convocazione, magari per permettergli di giocare uno scampolo di gara. Una situazione analoga a quella vissuta da Moreo per la sfida col Mantova. Certo che il terreno di gioco non sarà dei migliori. Il Cosenza, infatti, negli ultimi giorni ha svolto tutte le sedute di allenamento allo stadio, il "San Vito – Gigi Marulla", anche sotto la pioggia, che ha battuto nei giorni scorsi. Mercoledì all’allenamento ha assistito a bordocampo anche il presidente Guarascio, contestato localmente anche dal sindaco di Cosenza. Passando a questioni di gioco, Nicola Belmonte e il suo staff ha ritrovato a disposizione Kouan a centrocampo, che però è stato fermo per il resto della sosta.

Anche Ciervo, fermo settimana scorsa, dovrebbe essere ormai reintegrato. Garritano, invece, non si è allenato. Sempre più difficile il rientro di Caporale al centro della difesa, il Cosenza scenderà in campo con il 3-5-2.

Lorenzo Vero