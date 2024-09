Andiamo a comandare. E’ Inzaghi-style. Schiantata la Salernitana, primato solitario

L’aria fresca e leggera di queste ore non è dovuta al cambiamento stagionale con l’autunno ormai alle porte. E’ bensì questione di alta quota di un Pisa primo, da solo, al comando della Serie B. Un primato che racconta un cammino perfetto, ulteriormente impreziosito dal successo netto e inequivocabile di Salerno con buona pace – e lo diciamo col necessario sorriso – di chi ‘i pisani non li digerisce’. Tre punti messi in cassaforte in perfetto Inzaghi-style: idee chiare, pochi fronzoli, possesso palla lasciato agli altri a fronte di verticalizzazioni vincenti. E la festa è ulteriormente impreziosita da un altro primato che a queste latitudini mancava da un pezzo e che racconta molto del presente e in qualche misura anche del recente passato: Nicholas Bonfanti è attualmente il capocannoniere (con quattro gol all’attivo) della categoria. Basti pensare che lo stesso attaccante l’anno scorso (arrivato a gennaio) fu il più prolifico del reparto con 5 reti sotto la Torre. Altri tempi, altri sistemi di gioco.

Quello che piace di questo Pisa è che non lascia niente all’estetica eppure è bello da vedere per intensità, organizzazione, ma anche per colpi individuali. Compiendo un salto temporale al secondo tempo è necessario sottolineare con l’evidenziatore la perla di Tramoni che mette a referto un gol da antologia dimostrando qualità che in questa categoria si vedono raramente o forse mai. Ad ogni modo, tornando alla cronaca, il Pisa parte benissimo.

Dopo i guai con il Var (vedi pezzo a fianco) i nerazzurri spingono subito sull’acceleratore. La rete di Bonfanti dopo 120 secondi mette subito le cose in chiaro. Bello il movimento, ottimo l’assist di Giovanni Bonfanti. A dire la verità la Salernitana risponde presente e prendendo pian-piano campo raggiunge il pari con Tongya. Ma la compagine di Inzaghi non cambia di una virgola: continua a restare compatta e concentrata e proprio sul finale del primo tempo conquista un calcio di rigore – per fortuna il Var funziona a dovere – che Nicholas Bonfanti trasforma.

L’1-2 lascia tutto aperto e Salernitana e Pisa se la giocano a viso aperto. Almeno fino a quando Tramoni non si mette in solitaria e segna con un tiro a giro che, di fatto, chiude la partita senza tuttavia abbassare i riflettori. C’è tempo infatti anche per dare gloria a Semper che sale in cattedra con diverse parate efficaci e spettacolari. Il gol di Simy, a tempo scaduto, ha il solo scopo di confermare ai pisani che non si può mai vivere, fino in fondo, in pace tifando questi colori.

E adesso? Primato in classifica e super-big match sabato prossimo. All’Arena arriva il Brescia di Maran attualmente secondo in classifica. Chissà, magari, anche lui, i pisani non li digerisce e allora...