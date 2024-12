Aspettando il Bari all’Arena. Tutti i "perché» di un grande match

Il prato dell’Arena si appresta a ospitare una sfida "da cinque stelle". Non soltanto per il fatto che il Pisa di Superpippo fin dalle primissime giornate staziona stabilmente ai vertici della classifica, ma anche per tutta una serie di numeri e statistiche incrociate che rendono ricca di aspettative l’attesa del fischio d’inizio. Un dato su tutti gli altri rende bene l’idea delle difficoltà che i nerazzurri potranno trovare domani sera: il Bari è la compagine con la migliore striscia di imbattibilità attualmente in corso in cadetteria. I "galletti" biancorossi, dopo aver perso le prime due partite del campionato (in casa con la Juve Stabia e a Modena), hanno dato vita a una serie di quattordici risultati positivi consecutivi: la squadra guidata da Moreno Longo ha inanellato così i 24 punti che la pongono con ampio merito al quarto posto della graduatoria. Scendendo ancor più nel particolare, i pugliesi nelle ultime 5 gare hanno raccolto 11 lunghezze – frutto di tre vittorie e due pareggi -: in questa mini porzione del torneo sono riusciti a fare anche meglio del Pisa, che si è "fermato" a 10 punti (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta).

A rendere ancor più complicato il rompicapo che Moreo e compagni dovranno risolvere domani sera c’è l’organizzazione tattica della formazione biancorossa. La continuità di risultati, in un torneo livellato e ricco di brutte sorprese come la Serie B, non si presenta mai per caso: infatti il Bari lontano da casa sta mantenendo un rendimento incredibilmente positivo per quel che concerne le occasioni concesse agli avversari. I "galletti", al momento, fanno meglio delle tre battistrada nella voce gol subiti: in 7 trasferte sono appena 4 i gol al passivo. Spezia e Sassuolo, al secondo posto in questa speciale classifica, ne hanno incassati il 50% in più: sono a quota 6. Naturalmente c’è l’altro lato della medaglia, dai vividi colori nerazzurri: il Pisa dentro al proprio stadio ha raccolto 18 punti in 8 esibizioni, ma soprattutto mantiene ancora fermo a "zero" il contachilometri delle sconfitte interne. Soltanto lo Spezia è riuscito a mantenere inviolato il proprio stadio fino a oggi. Estendendo lo sguardo all’anno solare, l’imbattibilità casalinga del Pisa arriva fino allo scorso febbraio: l’ultima sconfitta è datata 24 febbraio, quando il Venezia passò 2-1.

M.A.