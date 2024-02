Aspettando il salto di qualità. Torregrossa e Tramoni la stagione al bivio

Un limbo dal quale alcuni calciatori non riescono a uscire, a metà tra prestazioni negative e mancati salti di qualità, in standby per problematiche di varia natura. E’ il caso, ad esempio di Ernesto Torregrossa, sabato protagonista di un errore a porta vuota. Per motivi di natura fisica il giocatore non è riuscito a giocare quando avrebbe voluto nel corso della stagione, ma dallo scorso 26 dicembre è tornato a giocare in pianta stabile, regalando un assist e segnando un gol. Con lui in campo il Pisa ha perso in quattro occasioni, aumentando però la produttività offensiva della squadra. Involuzione dal punto di vista prestazionale invece per Lisandru Tramoni. Dopo un ottimo inizio di campionato, nel quale si è saputo ritagliare uno spazio importante in squara, tra dicembre e febbraio delle sue prestazioni restano il gol segnato con la Ternana e gli 81’ disputati con la Reggiana. Poi non si è più saputo ripetere. Così anche Piccinini, che ha subito lo stesso calo involutivo. Ben diversa invece la situazione di Andrea Barberis. Recuperato, è però sparito dai radar. Non gioca dal 25 novembre.

M.B.