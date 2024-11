Bagno di folla per Marin e Semper per il party dedicato alla quarta maglia del Pisa

Pisa, 7 novembre 2024 - Bagno di folla per due calciatori nerazzurri, il portiere Adrian Semper e il centrocampista Marius Marin, che si immortaleranno con i tifosi oggi al Pisa Store, partecipando a un evento di eccezione.

Si tratta di un evento esclusivo per una maglia altrettanto esclusiva, divenuta ormai di tendenza, tanto da essere indossata da molti vip, influencer e youtuber. Questo pomeriggio infatti, a partire dalle 18, fino alle 21, il Pisa Store di Via Oberdan sarà invaso dai tifosi per una festa dedicata proprio alla Black Special Edition, la quarta divisa indossata dal Pisa per la sfida col Catanzaro. Ci sarà anche un dj set e la presenza di un ospite d'eccezione, Pippetto.

La maglia. Accompagnata dal motto "Let it Glow" ovvero "lasciala brillare" si ispira ai murales che si incastonano nella storia della città. Qualche giorno fa anche Giuseppe Cruciani l'ha indossata per condurre La Zanzara su Radio 24, ma non è l'unico vip ad averla ricevuta. La divisa, prodotta solo in 500 esemplari, è stata inviata anche a Davide Moscardelli, Ubaldo Pantani e Malcom Pagani, i magazine FootballNerds, Bestoffotbball e Italianjerseycollector che l'hanno recensita, oltre agli influencer Andrea Fratino, Carlo and Sarah e LisaOffside, insieme ai freestyler che l'hanno indossata all'Arena per una sorta di club esclusivo. Intanto le maglie sono state messe all'asta sul sito MatchWornShirt, un portale internazionale che mette in vendita le divise da gioco originali indossate dai calciatori, che ha avviato un'asta di tutte le maglie indossate effettivamente nel corso della sfida Pisa-Catanzaro, in accordo con la società nerazzurra. Offerte per accaparrarsi la Black Special Edition indossata dai protagonisti del Pisa Sporting Club sono arrivate da ben 18 paesi, e nello specifico: Italia, Stati Uniti, Corea, Cina, Slovacchia, Brasile, Svezia, Danimarca, Slovenia, Regno Unito, Olanda, Germania, Francia, Romania, Giappone, Rep ubblica Ceca, Lussemburgo e Portogallo. Ci sono ancora 24 ore di tempo prima della scadenza dell'asta, ma le divise, firmate e indossate, hanno superato numeri importanti. Al momento la più desiderata è quella di Lind, che ha superato i 200 euro, seguita da quella di Caracciolo e dalla divisa di Nicholas Bonfanti, battuta per il momento a 199 euro. Nelle prossime partite casalinghe inoltre continueranno gli eventi speciali del Pisa con nuove iniziative.

Michele Bufalino