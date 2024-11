Tramoni nella top 5 delle statistiche. Al vertice con 4 reti e due assist all’attivo

Elogi, complimenti, esaltazioni: il cammino percorso dal Pisa da metà agosto a oggi ha attirato i commenti entusiastici di tutti gli osservatori "neutrali", ma anche degli avversari che settimanalmente incrociano gli scarpini con la compagine allenata da Pippo Inzaghi. Al bando la scaramanzia: quella che è, a tutti gli effetti, una delle migliori partenze di sempre nel campionato cadetto è giustamente evidenziata e apprezzata. Lo Sporting Club ha messo insieme numeri che pongono il collettivo nerazzurro in vetta a molte voci statistiche, e accanto a queste ci sono anche speciali classifiche che premiano alcuni degli interpreti più rappresentativi dello spogliatoio. Uno su tutti – scontato, se pensiamo che persino lo staff azzurro guidato da Luciano Spalletti si sta scomodando per seguirne dal vivo le prestazioni – è Matteo Tramoni. L’italo-corso, nonostante abbia saltato per infortunio un terzo delle partite di campionato disputate, figura nella top 5 di molte statistiche. Ad esempio il numero 11 è al secondo posto nella media gol: si attesta a 0,69, dietro soltanto al cesenate Shpendi (0,73). Anche in termini assoluti l’ex Cagliari primeggia in cadetteria: con 4 reti e 2 assist all’attivo, il suo contributo a 6 centri della squadra lo pone al secondo posto: prima di lui c’è soltanto Palumbo del Modena (10 contributi, frutto di 2 gol e 8 assist). In termini relativi questo dato si traduce in un gol di media – segnato o propiziato con un assist – in ciascuna delle 8 partite disputate: un’incidenza clamorosa se si pensa alla difficoltà del torneo cadetto. Anche prendendo in considerazione questa statistica Matteo Tramoni si piazza sul secondo gradino del podio, alle spalle di Pierini del Sassuolo (1,14).

Un secondo nerazzurro irrompe di prepotenza sul panorama dei dati statistici se si prende in esame la voce degli "expected gol", cioè tutte quelle azioni che rientrano nel novero delle possibilità di tradursi in rete: è Nicholas Bonfanti, primo con 0,62; dietro di lui c’è "ovviamente" Tramoni con 0,4. Lo "Squalo", nonostante l’attuale periodo di magra in termini di marcature, mantiene la vetta nella speciale classifica dei tiri in porta: mediamente centra lo specchio 1,33 volte a partita, nessuno fa meglio di lui in B. Nella voce dei contrasti a primeggiare sono Marius Marin e Idrissa Toure, entrambi a quota 15 tackle sul rettangolo verde, e subito dopo troviamo il capitano Antonio Caracciolo (14) che, con l’82,4% di contrasti vinti, si piazza anche al settimo posto in questa voce. Eccezionale la resa di Tourè anche nell’aspetto aereo, grazie a una fisicità che in molte sfide è risultata semplicemente straripante: il tedesco ha trionfato in 46 duelli aerei, il secondo miglior dato dietro ai 51 di Bianchetti della Cremonese.

M.A.