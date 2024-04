Bari-Pisa 1-1: l'ex Puscas su rigore trova il pareggio dopo il vantaggio di Calabresi

Pisa, 20 aprile 2024 - Pareggio in trasferta per la squadra di Aquilani. A un gol di Calabresi che porta in vantaggio il Pisa nel primo tempo replica un rigore dell'ex Puscas.

PRIMO TEMPO - Parte subito forte il Pisa con D'Alessandro che sfrutta un buon movimento di Barbieri, supera un avversario, ma il suo tiro a giro non trova la porta. Al 3' c'è già il vantaggio dei nerazzurri. Barbieri la mette in mezzo per Calabresi, che arriva dalle retrovie e trafigge Brenno con un piattone sotto la traversa. Al 7' Kallon si rende pericoloso, ma la difesa del Pisa tiene. Risponde, anche se debolmente, Puscas al 9', di testa, su cross di Morachioli. Nessun problema per Nicolas. Al 25' D'Alessandro viene atterrato al limite da Di Cesare. Così il Pisa beneficia di un calcio di punizione da ottima posizione, ma la conclusione di Arena si stampa sulla barriera. Al 30' Sibilli prova ad andare via in contropiede, ma il suo tiro-cross viene neutralizzato in due tempi da Nicolas. Al 36' Arena scappa via e ottiene un calcio d'angolo. Al 39' Moreo sfiora il gol su contropiede, con la complicità di Brenno che non trattiene un pallone facilissimo. Prova a emergere il Bari con Puscas che, al 41', prova un tiro a giro, servito da Sibilli, ma la palla è alta sopra la traversa. Al 45' Maita sfrutta una ribattuta, ma calcia alto sopra la traversa. Termina così il primo tempo. SECONDO TEMPO - Nella ripresa in campo gli stessi undici del primo tempo. Al 51' Nicolas compie una grande parata su tiro di Sibilli, inseritosi alla perfezione con un esterno sinistro di Kallon, ma il portierone brasiliano respinge a mano aperta. Poco dopo Calabresi compie un fallo di mano in area di rigore e l'arbitro Pezzuto comanda il dischetto. Dal dischetto, Puscas, dopo una lunghissima fase di revisione, che porta anche all'espulsione di Polito e Agnelli, spiazza Nicolas portando in parità il risultato. Accusa il colpo il Pisa e al 66' Morachioli impegna nuovamente il portiere brasiliano, ma la squadra di Aquilani soffre. Si fa male Hermannsson, sostituito da Canestrelli, ma il tecnico nerazzurro inserisce anche Tramoni per Arena e Miguel Veloso per Esteves. Ancora un campio del Pisa a un quarto d'ora dal termine, con Tourè al posto di Valoti. Al 78' Tramoni va via in contropiede, prova a metterla in mezzo, ma la difesa del Bari chiude su Moreo. Si tratta della prima occasione dei nerazzurri nella ripresa. All'80' Tourè scappa via in mezzo a due avversari, calcia dal limite, ma il suo destro viene deviato in corner. L'ultimo cambio per il Pisa è Beruatto che prende il posto di Calabresi. In contropiede Nasti impegna Nicolas, ma il brasiliano respinge e Caracciolo risolve spazzando via sulla linea. BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita (89' Bellomo), Benali, Sibilli, Kallon (76' Nasti), Puscas (76' Achik), Morachioli (68' Aramu). A disp.: Pissardo, Matino, Bellomo, Lulic, Zuzek, Edjouma, Pucino, Colangiuli, Acampora. All. Giampaolo PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi (86' Beruatto), Caracciolo, Hermannsson (68' Canestrelli), Barbieri; Marin, Esteves (68' Miguel Veloso); Arena (68' M. Tramoni), Valoti (76' Touré), D'Alessandro; Moreo. Loria, Leverbe, Bonfanti, Mlakar, Masucci, De Vitis, Piccinini, Miguel Veloso. All. Aquilani ARBITRO: Pezzuto di Lecce RETI: 3' Calabresi, 60' Puscas (rig.) AMMONITI: Di Cesare, Ricci ESPULSI: Il ds Ciro Polito del Bari e il preparatore del Pisa Agnelli. NOTE: 15.577 spettatori (8.809 abbonati; 302 tifosi ospiti). Recupero no pt, 6' st.

Michele Bufalino