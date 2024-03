Beach soccer. Lenergy Pisa BS, colpaccio brasiliano. Preso Edson Hulk: "Vincere tutto il possibile»

Colpo grosso, direttamente dagli ultimi Mondiali di Beach Soccer, per il Pisa che si appresta ad affrontare la nuova stagione per tornare a competere su altissimi livelli su tutti i campi. Nuovo innesto di spessore infatti per la squadra del Lenergy Pisa Beach Soccer. Sul litorale nerazzurro sbarca il brasiliano Edson Hulk. Nome da supereroe, in omaggio all’idolo calciatore ex Porto, nonché fresco campione del mondo con la nazionale verdeoro, a Pisa Hulk porterà qualità e l’esperienza maturata in anni di carriera ricchi di gol e soddisfazioni. Oltre ai riconoscimenti di capocannoniere e di miglior giocatore di numerose competizioni, questo il palmarès del calciatore sudamericano: la recente Coppa del Mondo, due Campionati Sudamericani, due Neom Beach Games, un Mundialito e una Coppa del Nord-Est, insieme all’oro ai Giochi Sudamericani sulla Spiaggia, un Circuito Brasil e una Copa América, ma anche un’edizione dei Jogos de Verão, due Campionati Portiguar e una Libertadores. Queste le parole di Edson Hulk dopo essere stato acquistato dalla società nerazzurra: "Sono molto felice di essere insieme al Lenergy Pisa per la prossima stagione - dichiara il brasiliano -. Lotterò insieme a tutti i miei compagni per vincere più titoli possibile". A poche settimane dall’inizio della primavera la società è già pronta per una grande estate.

M.B.