Volley serie B maschile. Arno Toscana Garden ai play-off. Lupi sesti

La stagione regolare, nel campionato di B maschile, è giunta all’epilogo. Questa la classifica finale nel girone F, quello delle toscane: Tuscania 66, Castelfranco 63, Grosseto 56, Civita Castellana 51, Camaiore 47, Santa Croce e Sesto Fiorentino 43, Pontedera e Anguillara Sabazia 41, Foligno 37, Prato 30, Livorno 23, Sansepolcro 7, Orte 0. I viterbesi del Tuscania ed i castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden (nella foto Berberi) disputeranno ai play-off per la promozione in A3. In virtù delle cinque retrocessioni stabilite dalla Fipav, scendono in C: Foligno, Prato, Tomei Livorno, Sansepolcro ed Orte. Per la stagione ventura, vedremo quale sarà il regolamento nella quarta serie nazionale. Sicuramente sarà una B competitiva. L’ultima giornata ha visto l’Arno Toscana Garden prevalere per 3-0 a Civita Castellana in provincia di Viterbo. I biancoverdi con i seguenti parziali: 23-25; 19-25; 19-25.

Al PalaParenti di Santa Croce i "Lupi" hanno concluso la loro corsa classificandosi al sesto posto con 43 punti all’attivo. Nel match con Prato, l’obiettivo dei biancorossi era anche quello di testare al meglio i giovani in vista delle finali nazionali Under 19 in cui i conciari vorranno farsi notare dopo la doppia sconfitta nella Junior League da cui sono subito usciti di scena, cedendo a Castellana Grotte in trasferta (2-3) e in casa la Ravenna per 1-3. Inoltre, contro i lanieri, sono stati valutati con attenzione dai responsabili della commissione tecnica, in vista del prossimo campionato di B, alcuni componenti l’organico. Il campionato di B costituirà, per i "Lupi", il fulcro dell’attività sportiva, per un settore maschile orfano della A2, dopo il doppio balzo indietro dalla cadetteria alla B, deciso dal club presieduto da Alberto Lami. Il confronto con Prato ha registrato i seguenti parziali: 25-16; 20-25; 25-27; 25-23; 15-9. Mati Pardo, in procinto di trasferirsi a Modena in Superlega, è stato il miglior realizzatore. In provincia di Viterbo, in quel di Tuscania, i pontederesi del Gruppo Lupi, hanno ceduto alla prima della classe per 3-0.

Questi i parziali: 25-19; 25-20; 27-25. Pontederesi competitivi nel terzo set. I padroni di casa, allenati da Moreno Perez si sono confermati come i mattatori di un torneo che ha visto a lungo Castelfranco condurre in classifica. Poi il maggior tasso tecnico dei laziali ha avuto il sopravvento, seppure di tre punti.

Marco Lepri